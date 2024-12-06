В Вологде семьи с восемью детьми и более получили автобусы

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Десять семей из Вологды, в которых воспитываются восемь и более детей, стали обладателями автобусов, которые были предоставлены местными властями. Эта инициатива реализуется в рамках демографической программы региона, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу правительства Вологодской области.

Церемония передачи транспортных средств для многодетных семей прошла на обновленной площади Дрыгина.

Ключи от новых автомобилей были вручены губернатором области Георгием Филимоновым.

Он подчеркнул, что регион будет продолжать проводить подобные мероприятия. В 2026 году планируется предоставление автомобилей семьям, в которых воспитываются семь и более детей.

«Соразмерно возможностям областного бюджета каждый год будем стараться предполагать возможность такого финансирования», — отметил Георгий Филимонов.