В Видном сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на соблюдение скоростного режима

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского округа провели профилактический рейд в Видном на Белокаменном шоссе. Целью мероприятия было напомнить водителям о важности соблюдения скоростного режима и предотвратить дорожно-транспортные происшествия, связанные с превышением скорости, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня наши сотрудники в специально отведенных карманах останавливают водителей, предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности и скоростного режима. После проверки документов, водители могут продолжить путь. Особое внимание уделим напоминанию о снижении скорости в жилых зонах, где сейчас, во время летних каникул, играют дети, которые могут внезапно выбежать на дорогу. Необходимо быть крайне внимательными. Все нарушения фиксируются камерами системы „Безопасный регион“, и водителям высылаются штрафы», — приводятся в сообщении слова инспектора группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Ленинскому округу Ольги Аверенковой.

Сообщается, что в ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проводили разъяснительные беседы с водителями, напоминая об ответственности за превышение скорости, необходимости избегать резких движений и торможений, использовании ремней безопасности, запрете на использование телефона во время вождения и недопустимости управления автомобилем в состоянии усталости. Водителям также выдавали информационные листовки с напоминанием о правилах дорожного движения.

Большой социальный раунд «Некуда спешить», направленный на соблюдение скоростного режима водителями в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит по всей территории Подмосковья с 16 июня по 6 июля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.