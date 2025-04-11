В Вербное воскресенье в Егорьевске выйдут на маршрут 56 дополнительных автобусов

13 апреля, в Вербное воскресенье в Егорьевске на линию выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Дополнительные рейсы будут направлены к кладбищам округа. Особенно усилят маршрут № 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская», который будет перевозить желающих посетить захоронения своих родственников на городском кладбище на ул. Владимирской. Дополнительно к основному расписанию автобусы выполнят всего 56 рейсов. Перевозить пассажиров будут автобусы большой вместимости.

Вербное воскресенье — один из значимых христианских праздников, предваряющий Страстную седмицу и Пасху. В этот день верующие вспоминают торжественный вход в Иерусалим Иисуса Христа, которого встречали последователи, бросая ему под ноги пальмовые ветви. В России главным символом этого дня считается верба, которую принято освящать в храме. Верба — символ возрождения, плодородия и чистоты. В народной традиции она ассоциируется с весенним пробуждением природы, жизненной силой и исцелением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.