В ведущего «Погоды 360» запускают снежки из-за ложного прогноза о смене шин
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Ведущие программы «Погода 360» 7 апреля начали прямой эфир с извинений перед автомобилистами за ложную рекомендацию сменить зимнюю резину, сообщает 360.ru.
В конце марта в программе заявили о наступившей автомобильной весне. Тогда на экран вывели виджет с советом перейти на летнюю резину.
После прихода в столицу циклона «Зион», принесшего рекордные снегопады и гололед, множество жалоб и обвинений начало поступать в редакцию от недовольных зрителей. Они возмущены ложным прогнозом, так как поездки на летней резине в такую погоду могут быть опасны.
Сами синоптики редакции также остались без транспорта на время. Гидролог проекта Владислав Илич добирался до рабочего места на самокате и раздал автолюбителям Лобни щетки и стекольные скребки.
Ведущий программы Сергей Шубенков с плакатом «Я — синоптик. Я ошибся» был замечен в людном месте. В качестве наказания за ошибку он просил прохожих запустить в него снежок и раздал незамерзайку жителям Красногорска.
«Конечно, я и сам смотрел погоду на „360.ru“, услышал рекомендации коллег и поменял резину на своей машине. Уверен, что не я один, поэтому всю боль наших зрителей — автомобилистов — я понимаю и разделяю», — заключил главный редактор телеканала Алексей Коваль.