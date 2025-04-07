В ведущего «Погоды 360» запускают снежки из-за ложного прогноза о смене шин

В конце марта в программе заявили о наступившей автомобильной весне. Тогда на экран вывели виджет с советом перейти на летнюю резину.

После прихода в столицу циклона «Зион», принесшего рекордные снегопады и гололед, множество жалоб и обвинений начало поступать в редакцию от недовольных зрителей. Они возмущены ложным прогнозом, так как поездки на летней резине в такую погоду могут быть опасны.

Сами синоптики редакции также остались без транспорта на время. Гидролог проекта Владислав Илич добирался до рабочего места на самокате и раздал автолюбителям Лобни щетки и стекольные скребки.

Ведущий программы Сергей Шубенков с плакатом «Я — синоптик. Я ошибся» был замечен в людном месте. В качестве наказания за ошибку он просил прохожих запустить в него снежок и раздал незамерзайку жителям Красногорска.

«Конечно, я и сам смотрел погоду на „360.ru“, услышал рекомендации коллег и поменял резину на своей машине. Уверен, что не я один, поэтому всю боль наших зрителей — автомобилистов — я понимаю и разделяю», — заключил главный редактор телеканала Алексей Коваль.