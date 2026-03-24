В Уфе заработала станция техобслуживания авто с полным спектром услуг

В столице Башкортостана Уфе начал работу новый сервисный центр, входящий в федеральную сеть премиальных СТО. Проект запустили в рамках соглашения, заключенного в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме между автодилером РОЛЬФ и компанией «Газпромнефть — смазочные материалы». В перспективе планируете открыть порядка 100 таких станций техобслуживания по всей России.

«Развитие федеральной сети сервисных центров нового формата — стратегический шаг. Опираясь на ресурсы и компетенции лидеров рынка, сеть премиальных СТО получила надежную технологическую базу и постоянный прямой доступ к инновационной продукции. Мы предлагаем передовые моторные масла, профессиональную экспертизу и высокий стандарт сервиса на каждой станции технического обслуживания G-Energy Service РОЛЬФ», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Уфа входит в число десяти крупнейших городов России по численности населения. Уровень автомобилизации в регионе составляет 318 машин на каждую тысячу человек, а общее количество зарегистрированных в республике автомобилей достигло примерно 1,3 млн, что соответствует восьмому месту в стране.

Для жителей и гостей Уфы здесь представлен широкий спектр услуг: от гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей до экспресс-диагностики, замены технических жидкостей, шиномонтажа, мелкого ремонта и установки аккумуляторов. Все работы проводятся в строгом соответствии с регламентами автопроизводителей.

Поставки смазочных материалов на станции осуществляет «Газпромнефть-СМ», выпуская их на собственных заводах. В ассортименте компании — более 150 видов моторных масел, предназначенных для любых типов двигателей и режимов эксплуатации. Кроме того, клиентам доступна система предиктивной диагностики G-Lab, позволяющая всего за несколько минут оценить техническое состояние узлов автомобиля на основе анализа состава работающего масла. Снабжение автозапчастями обеспечивает компания РОЛЬФ.

«Вместе с нашим партнером — компанией „Газпромнефть-СМ“ — мы создаем инфраструктуру, которая объединяет стандарты качества, цифровые решения и гарантию результата. Запуск станции технического обслуживания премиального уровня в Уфе — это вклад в развитие транспортной инфраструктуры всего региона. Наша задача — чтобы в любом регионе страны автовладелец получал сервис на уровне официального дилера и был уверен в каждом километре пути», — подчеркнула генеральный директор ГК «РОЛЬФ» Светлана Виноградова.