В три округа Подмосковья передали автобусы для подвоза в школы почти 350 детей

Министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу еще восьми школьных автобусов для подвоза детей из дальних населенных пунктов к школам в трех городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые автобусы марки ПАЗ и Газель Некст помогут доставлять до школ 349 детей. Так, в собственность муниципального округа Шаховская передан один автобус, в собственность городского округа Солнечногорск — 5 автобусов, еще 2 автобуса переданы в мунсобственность городского округа Щелково.

В собственность муниципального округа Шаховская передан автобус на 31 место для Муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Шаховская. Автобус будет возить 29 школьников в Муриковскую школу из деревень Волочаново, Паново, Малинки, Рябинки и др.

В собственность городского округа Солнечногорск переданы 5 автобусов для перевоза 160 детей в три школы. Два автобуса на 31 место будут возить 58 школьников в МБОУ «Поваровская средняя общеобразовательная школа» из микрорайона Лесхоз, 1-го микрорайона и микрорайона Локомотивный. Еще два новых автобуса на 31 место будут осуществлять подвоз обучающихся из деревень Лыткино, Соколово, Пятница, Повадино, Бережки, Малые Бережки, Лопотово, Миронцево и Меличкино. Каждый автобус будет осуществлять 2 рейса в учреждение и 2 обратно и перевозить 58 детей. А в МАОУ «Радумльский лицей-интернат» автобус на 22 места будет подвозить 44 ребенка из деревень Хоругвино, Майдарово и поселка ДЭУ.

А в городской округ Щелково поступили 2 автобуса на 22 места для МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 городского округа Щелково» и МАОУ «Медвежье-Озерская средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Российской Федерации О. Г. Ильина городского округа Щелково». Так, в Школу № 21 в деревне Серково на новом автобусе будут подвозить 50 детей из деревень Серково, Оболдино и Супонево, а автобус Школы № 19 в д. Медвежьи озера охватит 110 ребят из населенных пунктов Долгое Ледово, Алмазово, Никифорово и Большие Жеребцы. Всего в обе школы автобусами возят 538 ребят.

С начала года министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу в собственность муниципальных и городских округов Подмосковья 27 школьных автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.