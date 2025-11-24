В трех округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров

Специалисты «Мосавтодора» и Центра безопасности дорожного движения Московской области на минувшей неделе модернизировали два светофора и оптимизировали движение на трех участках. Работы провели в Дубне, Рузе и Раменском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На проспекте Конструктора Селезнева в городе Дубне установили и запрограммировали новый светофор с кнопками вызова пешеходов у остановки «Проспект Конструктора Селезнева».

В городе Рузе модернизировали светофор на пересечении улиц Федеративной и Солнцева — установили новый современный объект, режим его работы остался без изменений.

А в Раменском округе оптимизировали движение сразу на трех участках Егорьевского шоссе, увеличив время проезда транспорта в выходные дни на 20 секунд: изменили режимы работы трех светофоров в селе Новохаритоново на пересечении Егорьевского и Окружного шоссе и на 39-м км Егорьевского шоссе, а также в селе Речицы на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Школьной.

В ведомстве отметили, что специалисты сейчас мониторят модернизированные участки, чтобы в случае необходимости провести точечные корректировки. Это позволяет минимизировать заторы и увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%. Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.