В трех округах Подмосковья обустроили новые выделенные полосы

В Московской области продолжается работа по организации приоритетного проезда общественного транспорта. Новые выделенные полосы обустроили в трех округах: Красногорске, Домодедове и Истре. Проезд такси и личного транспорта на них запрещен. Выделенные полосы позволяют сделать пассажирский транспорт более удобным и прогнозируемым, а также обеспечивают проезд экстренных служб, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Выделенные полосы позволяют общественному транспорту ехать быстрее, минуя пробки в пиковые часы, что, безусловно, повышает его привлекательность для пассажиров. Один автобус перевозит до 80 пассажиров, поэтому организация выделенных полос значительно улучшает транспортную доступность: время проезда сокращается на 5-10 минут, а на некоторых участках до 15 минут и больше. В этом году мы организовали порядка 4 км новых выделенных полос, что позволило сократить время в пути свыше 78 тысяч пассажиров, которые пользуются 52 маршрутами в Красногорске, Домодедове и Истре», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Красногорске обустроили сразу две выделенные полосы на высокоинтенсивных шоссе. На Пятницком шоссе в районе поселка городского типа Отрадное организовали выделенку длиной 2,1 км, что позволило более 13 000 пассажиров 10 маршрутов (28 рейсов в часы пик) проезжать путь до метро «Пятницкое шоссе» за 20 минут, сэкономив 15 минут. А на Волоколамском шоссе полосу длиной 1,2 км для 21 автобусного маршрута (54 рейса в часы пик) обустроили на участке между станциями МЦД Пенягино и Павшино. Уже сейчас полоса для автобусов позволила сократить путь 37 000 пассажиров с 18 до 5 минут. В дальнейшем планируется продлить полосы и интегрировать их с выделенными полосами города Москвы.

Также небольшие, но эффективные выделенные полосы появились еще в двух городах. На улице Донбасской в Домодедове устроили 300 метров полосы для автобусов — единственную полосу в сторону переезда отдали исключительно под общественный транспорт, который теперь едет без задержек, а личный транспорт едет исключительно по Железнодорожной улице. Время в пути для 8 700 пассажиров двух автобусных маршрутов сократилось с 15 до 6 минут.

А на улице Ленина в Истре продлили существующую выделенную полосу (800 метров) до поворота на автостанцию — на участке курсируют 19 маршрутов, которые перевозят 18 800 пассажиров. Благодаря выделенке автобусы беспрепятственно проезжают участок за 2 минуты вместо 15.

В ведомстве отметили, что успешно показала себя выделенная полоса на Ленинградском шоссе в Химках (2,5 км). До ее ввода автобусы проезжали участок в часы пик за 30 минут со средней скоростью 5 км/ч, теперь время проезда в пиковые часы составило 9 минут. В конце сентября завершится эксперимент на федеральной трассе М-7 «Волга», где в конце 2023 года организовали выделенную полосу по направлению в Москву. По трассе ежедневно курсируют 40 автобусных маршрутов, а выделенка позволяет пассажирам экономить до получаса в пути. По итогам эксперимента рассмотрят вопрос организации выделенных полосы на других федеральных трассах.

Всего в Московской области функционирует порядка 130 выделенных полос для общественного транспорта. На тех, где стоит знак «Движение запрещено», могут ездить только автобусы. Если знака нет, то могут передвигаться и такси. Штраф за проезд по выделенной полосе составляет 1 500 рублей. Контроль за соблюдением правил проезда ведется с помощью комплексов фотовидеофиксации.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что в Московской области обращают внимание на каждый проблемный маршрут транспорта.