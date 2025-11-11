В тоннеле на Путилковском шоссе завершили основные строительные работы

В Красногорске продолжается 2 этап реконструкции Путилковского шоссе. Здесь строят автомобильный тоннель на пересечении с Проектируемым проездом № 6411 и подземный пешеходный переход возле ЖК «Большое Путилково». Основные строительные работы в тоннеле уже завершены, сейчас строители сосредоточены на участке основного хода шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Общая строительная готовность объекта составляет порядка 90%. Открыть движение по дороге планируется к концу года. Сейчас в тоннеле завершено устройство всех монолитных конструкций тоннеля, ведется монтаж инженерного оборудования. На подземном пешеходном переходе также завершены все монолитные и отделочные работы, продолжается монтаж лифтового оборудования», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на участке основного хода Путилковского шоссе продолжается устройство основания дорожной одежды. Работы также ведутся на съездах и боковых проездах Путилковского шоссе, которые обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Съезды будут интегрированы в общую транспортную схему района, что позволит существенно повысить пропускную способность дороги.

Новый тоннель обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и МКАД, улучшит транспортную доступность крупного района Путилково и близлежащих районов, а также повысит безопасность дорожного движения. Реконструкция шоссе сократит время в пути для 100 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.