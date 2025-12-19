В тоннеле на Путилковском шоссе приступили к укладке асфальта

На Путилковском шоссе в г. о. Красногорск продолжается строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Проектируемым проездом № 6411 и подземный пешеходный переход возле ЖК «Большое Путилково». Работы сосредоточены на основном ходу и примыкающих участках, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Общая строительная готовность объекта составляет 95%. Открыть движение по дороге планируется к концу года. Сейчас строители приступили к укладке асфальта в тоннеле и на съездах. На подземном пешеходном работы полностью завершены», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на участке основного хода Путилковского шоссе продолжается устройство дорожной одежды. Работы также ведутся на съездах и боковых проездах Путилковского шоссе, которые обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Съезды будут интегрированы в общую транспортную схему района, что позволит существенно повысить пропускную способность дороги.

Новый тоннель обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и МКАД, улучшит транспортную доступность крупного района Путилково и близлежащих районов, а также повысит безопасность дорожного движения. Реконструкция шоссе сократит время в пути для 100 тысяч жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.