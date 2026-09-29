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В Тюменской области потратят 3,1 млрд рублей на связь для дорожных камер

Власти Тюменской области ищут подрядчика для обеспечения связи дорожных камер. Контракт рассчитан до конца 2029 года, сообщает nashgorod.ru .

Департамент госзакупок Тюменской области принимает заявки на контракт стоимостью 3,1 млрд рублей до 8 октября. Подрядчик будет предоставлять услуги связи для систем фотовидеофиксации с учетом роста их числа.

Согласно документам, к концу 2029 года число стационарных рубежей фиксации достигнет 156. В регионе также планируют установить 10 новых постоянных комплексов видеонаблюдения и перенести 63 опоры с боксами для камер.

Заказчиком выступит областное управление автомобильных дорог. Документы предусматривают подпись руководителя управления Андрея Ковалева. Ранее издание сообщало о планах установить на дорогах региона муляжи камер, которые будут воздействовать на радар-детекторы как настоящие.

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