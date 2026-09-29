В Тюменской области потратят 3,1 млрд рублей на связь для дорожных камер
Власти Тюменской области ищут подрядчика для обеспечения связи дорожных камер. Контракт рассчитан до конца 2029 года, сообщает nashgorod.ru.
Департамент госзакупок Тюменской области принимает заявки на контракт стоимостью 3,1 млрд рублей до 8 октября. Подрядчик будет предоставлять услуги связи для систем фотовидеофиксации с учетом роста их числа.
Согласно документам, к концу 2029 года число стационарных рубежей фиксации достигнет 156. В регионе также планируют установить 10 новых постоянных комплексов видеонаблюдения и перенести 63 опоры с боксами для камер.
Заказчиком выступит областное управление автомобильных дорог. Документы предусматривают подпись руководителя управления Андрея Ковалева. Ранее издание сообщало о планах установить на дорогах региона муляжи камер, которые будут воздействовать на радар-детекторы как настоящие.
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