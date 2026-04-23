В Талдомском округе Подмосковья отремонтировали дороги

Дорожные службы провели уборку и локальный ремонт на региональных дорогах Талдомского округа. Работы выполнили в Талдоме, Вербилках, Северном и ряде деревень, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора выполнили ямочный ремонт и устранили дефекты покрытия на улицах Пушкина и Калинина в поселке городского типа Вербилки, а также на улице Полевой в поселке Северный. В нормативное состояние привели участки дорог в деревнях Павловичи и Ябдино. На улице Космонавтов в Талдоме провели уборку проезжей части и прилегающей территории.

Для повышения безопасности дорожного движения рабочие отремонтировали дорожные знаки в Талдоме на улицах Р. Люксембург и Объездной, в микрорайоне ПМК-21, а также в поселке Запрудня на улице Первомайской.

В ведомстве отметили, что работы по содержанию региональной дорожной сети продолжаются в плановом режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.