В Талдомском округе отремонтировали 13 муниципальных и региональных дорог

Дорожные службы Московской области в рамках ремонтного сезона завершили замену покрытия на 13 муниципальных и региональных дорогах Талдомского округа. При этом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 7 региональных участков, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонт в Талдомском округе завершен, порядка 50 тыс. жителей теперь с комфортом будут ездить по отремонтированным дорогам к домам и социально значимым местам: образовательным и спортивным учреждениям, а также местным достопримечательностям», — добавили в ведомстве.

На региональной сети в рамках нацпроекта заменили более 20 км на следующих дорогах: ул. Пришвина в Талдоме, которая ведет к детской площадке и школе искусств имени А. А. Цветкова, от с. Новоникольское до д. Глинки, от д. Ширятино до д. Дьяконово, от с. Спас-Угол до границы с Тверской областью. Также отремонтировали две улицы в р. п. Вербилки — ул. Полевую, которую выбрали жители на портале «Добродел» и ул. Карла Маркса — она ведёт к парку и стадиону «Труд».

На муниципальной сети отремонтировали 6 дорог длиной более 7 км, в том числе подъезд к СНТ Смирновские дачи от ул. Энтузиастов в г. Талдоме, участок от д. Акишево до СНТ Рябинушка. А в п. Запрудня покрытие обновили на дороге к заводу, 1-м Пролетарском переулке — где находится Запрудненская гимназия и детский сад, а также переулке Мира — здесь расположены автостанция, сквер, парк Солнечный берег. В Талдоме покрытие отремонтировали на ул. Салтыкова-Щедрина — на улице находятся Церковь Архангела Михаила, дом купца Киселева, историко-литературный музей, пожарная каланча.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.