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В Свердловской области специалисты отремонтировали 12 мостов и путепроводов

В Свердловской области в 2026 году завершили ремонт 12 мостов и путепроводов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объекты поэтапно вводят в эксплуатацию, сообщает АБН24 .

Специалисты уже ввели в эксплуатацию мост через реку Сысерть на трассе Сысерть — п. Верхняя Сысерть — Охотхозяйство.

В Верхней Пышме дорожники с опережением графика отремонтировали мост через реку Шитовский Исток.

По словам губернатора Дениса Паслера, только на дорогах регионального значения насчитывается более 760 мостов. Их ремонт улучшает транспортную доступность.

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