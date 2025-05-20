В Ступино на маршруте № 16 вышел новый автобус

Маршрут № 16 «Ступино — Алфимово» стал более комфортным для пассажиров. Ранее маршрут обслуживал автобус малого класса вместимости. Теперь добавлен новый автобус среднего класса вместимости. Об этом сообщает пресс-служба

Машина выпущена Курганским автобусным заводом. Автобус комфортный, тихий, оборудован стеклопакетами, современными системами безопасности, климат-контроля и видеонаблюдения. Вместимость машины — 53 пассажира. Жители отметили удобство нового транспортного средства.

«Стараемся сделать так, чтобы регулярный общественный транспорт в округе был комфортным, надежным и безопасным. Ранее, по просьбам жителей, совместно с администрацией мы запустили маршрут № 16 «Ступино — Алфимово», который связывает отдаленные сельские населенные пункты с городом Ступино. Маршрут востребован, жители активно им пользуются», — рассказал индивидуальный предприниматель, депутат окружного Совета депутатов Иван Осадчев.

По его словам, было принято решение добавить на маршрут вместительный автобус.

«Нашим жителям теперь будет удобно добираться до города и обратно. Кроме этого, по просьбам пассажиров, добавлены и дополнительные рейсы», — уточнил Осадчев.

На маршруте действуют все льготы, предусмотренные законодательством Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.