В Ступине завершили ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В рамках ремонтного сезона 2025 года специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт региональных дорог на территории городского округа Ступино по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники обновили более 27 км асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку на 13 участках дорог в Ступине. Благодаря ремонту порядка 100 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения. При укладке покрытия использовали асфальтобетонную смесь А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости и позволяет продлить межремонтные сроки», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили на трех участках дороги «Ступино — Малино», где отремонтировали более 8 км покрытия: на улице Школьной в поселке городского типа Малино, от деревни Тростники до СНТ Возрождение и в селе Старая Ситня. По участкам жители проезжают не только к домам, но и к Детской здравнице имени Ю. А. Гагарина, реабилитационному центру, роднику и памятнику Возвращение с Победой.

Еще в поселке городского типа Малино обновили 1,6 км покрытия на участке от улицы Горького до остановки «Малинская база», ведущей к трассе А-108, ж/д станции Малино, больнице и другим местам притяжения. Среди участков ремонта, ведущих к трассе А-108, также улица Парковая в селе Ивановское и участок дороги между селами Старое и Аксиньино. Более 4,4 км асфальтового покрытия обновили на участке от остановки «Изумрудные Холмы» у деревни Проскурниково до деревни Сидорово для комфортного проезда к ж/д станции Привалово, трассе М-4 «Дон» и Усадьбе Богородское-Кишкино.

Кроме того, около 3 км дорожной одежды отремонтировали на двух участках дороги «Ступино — Городище — Озеры»: в селе Кременье и от села Старая Кашира до деревни Городище. Еще покрытие обновили на дорогах к ж/д станциям — на улице Барыбинской в селе Татариново (2,2 км) и у деревни Миняево (1,3 км). А еще завершили ремонт на дороге между селом Спасское и деревней Костомарово и на дороге в селе Большое Алексеевское — теперь дорога к Флигелю усадьбы Авдотьино, Тихвинской церкви и пляжам будет удобнее.

