сегодня в 17:51

В Ступине устранили почти 10 тыс дефектов дорог в 2025 году

В Ступине на оперативном совещании 10 марта подвели итоги ямочного ремонта за 2025 год и обсудили планы на 2026-й. В прошлом году на дорогах местного значения устранили 9868 дефектов покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году работы велись на сети дорог протяженностью 1112 км. Специалисты выявили и ликвидировали 9868 дефектов. Для ремонта использовали горячий и холодный асфальт, асфальтовую крошку и щебень. Общая площадь восстановленного покрытия превысила 65 тыс. кв. метров.

В 2026 году протяженность дорожной сети округа составляет 1148 км. Дорожные службы продолжат устранять ямы и трещины, применять горячие и холодные асфальтобетонные смеси, а также технологию литого асфальта. С учетом погодных условий проводится ежедневный мониторинг состояния дорог, приоритет отдается участкам с интенсивным движением. В работу вовлечены старосты населенных пунктов и территориальные отделы.

С начала 2026 года в округе уже устранено 100 дефектов покрытия. Работы выполняют две специализированные бригады, качество находится на постоянном контроле. Глава округа Сергей Мужальских поручил обеспечить выполнение всех плановых показателей в период весеннего таяния снега.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.