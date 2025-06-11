В Ступине усилят работу по профилактике безопасного поведения на железной дороге

Безопасность на объектах железнодорожной инфраструктуры обсудили на еженедельном совещании губернатора с правительством и главами. В Ступине работу по профилактике безопасного поведения на железной дороге усилят, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Безопасность дорожного движения – важный индикатор реализации указов президента. Мы сделали работу комплексной, учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения для Подмосковья. Проводим ее совместно с РЖД… Одна из проблем – проблема зацеперов… Здесь важен диалог с подростком, переключение его на другие активности, как спорт, творчество», - отметил губернатор Андрей Воробьев.

Подмосковье – крупнейший транспортный узел страны. Ежедневно железной дорогой пользуются 1,6-1,8 млн человек.

"В городском округе Ступино проходят железнодорожные линии Павелецкого направления и Большого кольца Московской железной дороги. Расположено 23 ж/д станции и платформы, на трех из них - вокзалы в Ступино, Михнево и Жилево. Длина ж/д путей – 118,2 км", - рассказал руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам главы округа, с начала года у муниципалитете двое погибших. Причина гибели – переход ж/д путей в неположенном месте.

Для предупреждения несчастных случаев на ж/д в округе организовано ежедневное дежурство сотрудников администрации на ж/д станциях и несанкционированных тропах. Еженедельно проводятся рейды с представителями Административно-пассажирской инспекции, транспортной полиции, РЖД. С начала года проведено 35 рейдов. Регулярно проводятся волонтерские акции «Сохрани себе жизнь», уроки безопасности в образовательных организациях.

"В этом году установлено 2 камеры фотовидеофиксации на станции Привалово, в 2024-м - 2 камеры возле станции Ступино. Благоустроено 2 подхода к станции Привалово", - уточнил глава округа.

По информации Сергея Мужальских, актуальным остается вопрос строительства пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на 102 км перегона Ступино – Кашира.

"Продолжим совместную с РЖД работу по включению объекта в инвестпрограмму", - отметил глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело - с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение - систему «Безопасный регион», - подчеркнул Воробьев.