В Ступине проведен ремонт более 20 км автомобильных дорог

На совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством и главами обсудили развитие дорожно-транспортной сети. В округе Ступино в 2024 году по областной госпрограмме отремонтировали 11 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 10,5 км, сообщает глава муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам главы округа, выполнены работы на дорожных объектах в г. Ступино, с. Старая Ситня, с. Березнецово, д. Леньково, д. Николо-Тители, д. Дубечино, с. Чернышово, д. Каверино, с. Мышенское и д. Вальцово.

За средства местного бюджета отремонтированы дороги в массивах для многодетных семей в с. Березнецово, г. Ступино.

Завершен ремонт трех участков региональных дорог общей протяженностью 4,64 км.

«Всего в муниципалитете в этом году отремонтировано более 20 км автомобильных дорог местного и регионального значения», — отметил Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.