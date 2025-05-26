В Ступине пройдет ряд профилактических мероприятий

сегодня в 13:45

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино проведут мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 26 мая по 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особый акцент при проведении мероприятий сотрудники Госавтоинспекции сделают на важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Полицейские подскажут пешеходам правила размещения фликеров на верхней одежде.

Для повышения уровня обеспечения безопасности транспортных средств, связанного с техническим состоянием подвижного состава, усиления ответственности владельцев за соблюдение требований законодательства в области технического осмотра на территории округа проводится профилактическое мероприятие «Технический осмотр».

«Если вы стали свидетелем нарушений на транспорте, незамедлительно сообщите в службу 02 или по телефону Дежурной части ОМВД России по городскому округу Ступино: 8 (496) 642-11-72», — сообщили в ОМВД России по городскому округу Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.