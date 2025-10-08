В Ступине отремонтировали более 45 км дорог

В Ступине по Народной программе «Единой России» отремонтировали более 45километров дорог, передает пресс-служба партии.

Как сообщил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Сергей Мужальских, в 2025 году в городском округе привели в порядок 38 участков дорогрегионального и местного значения.

В частности, было отремонтировано 13 участков региональных трасс общей протяженностью 25,7 км, включая дорогу «Ступино — Малино», улицу Парковую в Ивановском и участок от села Аксиньино до села Старое.

Кроме того, в округе привели в порядок 25 участков дорог местного значенияпротяженностью 20 км.

«Шесть участков — в черте города, 19 — в сельской местности. В частности, 15 участковзаасфальтировано в деревнях Дубнево, Тростники, Агарино, Назарово и других сельских населенных пунктах. Модернизировано покрытие четырех улиц в массиве для многодетных семей у Большого Образцова», — рассказал Сергей Мужальских.

В настоящее время завершается формирование плана по ремонту дорог на следующий год, добавил он.

Отметим, в прошлом году по Народной программе «Единой России» в округе Ступине отремонтировали свыше 16 км муниципальных автомобильных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.