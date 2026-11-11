В Ступине отремонтировали 64 дороги протяженностью более 30 километров

Итоги дорожного ремонта и благоустройства за 2026 год обсудили 10 ноября на совещании под руководством главы Ступина Сергея Мужальских. В округе отремонтировали 64 дороги общей протяженностью более 30 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объем дорожных работ в Ступине вырос по сравнению с прошлым годом. На 18 участках обновили асфальт, в том числе в Старой Ситне и Верзилове. На 35 дорогах устроили щебеночное покрытие, в том числе на земельных массивах, предоставленных многодетным семьям.

В деревне Родоманово установили водопропускные трубы для предотвращения подтоплений. В Ступине расширили въезд с Пристанционной улицы и обустроили водоотведение. Работы на территории Хомутово-1, где участки предоставлены участникам специальной военной операции, планируют продолжить в 2027 году.

По программе «Пешком» обустроили 10 народных троп и обновили покрытие 10 дорожек к социально значимым объектам. Комплексно отремонтировали восемь дворов. Площадь ямочного ремонта превысила 18 тыс. квадратных метров.

Одним из крупнейших проектов стало благоустройство проспекта Победы в Ступине. Здесь обновили покрытие и освещение, установили камеры системы «Безопасный регион», реконструировали фонтан и высадили более 300 деревьев и кустарников. Работы также провели на улице Андропова, возле поликлиники в Малино и в сквере на улице Маяковского.

В округе продолжают проекты инициативного бюджетирования. При участии жителей в населенных пунктах устанавливают детские и спортивные площадки, благоустраивают скверы и создают места отдыха.

Сергей Мужальских подчеркнул, что планы ремонта и благоустройства формируют с учетом обращений жителей. Приоритет отдают территориям, где обновление инфраструктуры наиболее востребовано. Завершение оставшихся объектов и выполнение запланированных мероприятий контролирует администрация округа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.