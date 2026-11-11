Глава Ленинского округа проверил благоустройство Тимоховского парка

Станислав Каторов вместе с жителями осмотрел Тимоховский парк в Видном, где готовность первого этапа благоустройства достигла 85%. Работы планируют завершить до конца ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов обсудил с жителями оставшиеся работы в Тимоховском парке. По его словам, пожелания, поступившие при проектировании и во время обхода, учтены.

«Первый этап планируем завершить до конца ноября, а уже в 2027 году приступим ко второму этапу благоустройства», — отметил Станислав Каторов.

В парке уже уложили дорожки из тротуарной плитки, почти завершили прогулочные маршруты из отсева. Рабочие продолжают устанавливать освещение, скамейки, урны и входную группу, обустраивают спортивную площадку и зоны отдыха, готовят основания для пяти пергол.

Тимоховский парк — одно из ключевых общественных пространств Видного и исторически значимая территория в центре города. Его площадь составляет 13,47 га. Благоустройство ведут по государственной программе Московской области: первый этап охватывает 3,7 га, второй — 4,9 га.

Проект предусматривает бережное обновление с сохранением природного характера и исторического рельефа. В него включили предложения жителей о минимизации вырубки, природной стилистике, деревянных входных группах и настилах, а также сохранении существующих пешеходных связей.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.