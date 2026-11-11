В Королеве снимают старое покрытие моста на улице Циолковского

Рабочие приступили к первому этапу капитального ремонта моста на улице Циолковского в Королеве — демонтажу старого покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мосту улицы Циолковского снимают старое покрытие. Затем рабочие полностью заменят опоры, установят новые несущие элементы, уложат гидроизоляцию и асфальт.

На время ремонта на перекрестке с Октябрьским бульваром изменили схему движения. Автомобили направляют по временному мосту с одной полосой в каждом направлении. Светофоры перенастроили: зеленый сигнал горит дольше, чтобы транспортный поток двигался плавнее.

Временная схема будет действовать до завершения ремонта и ввода моста в эксплуатацию. Ограничения необходимы для повышения надежности и безопасности городской инфраструктуры.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.