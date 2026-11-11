В колледже «Коломна» открыли учебно-производственный участок

Новый участок создали в рамках программы «Профессионалитет», в которой колледж и предприятие участвуют второй год. «Конструкторское бюро машиностроения» входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Предприятие приобрело учебный инвентарь и расходные материалы, оборудовало рабочие места. Студенты будут осваивать пайку электрических схем и навыки монтажа радиоэлектронной аппаратуры.

«Учащиеся осваивают новую профессию, набивают руку, привыкают к тому, что будут делать, когда придут в КБМ. Тем самым сократится процесс адаптации, когда человек перешагнет порог предприятия», — рассказал 10 ноября заместитель генерального директора — директор по персоналу АО «НПК «КБМ» Дмитрий Шаталов.

«Срок обучения составляет 56 часов. Теоретические занятия проводят преподаватель колледжа, практические — сотрудник КБМ без отрыва от производства», — отметил директор колледжа Михаил Ширкалин.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.