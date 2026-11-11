В Подольске провели молодежную бизнес-конференцию «Молодость — ДРАЙВ»

Школьники и студенты Подольска 10 ноября собрались в молодежном центре «Территория будущего», чтобы обсудить развитие бизнес-идей и возможности для самореализации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников бизнес-конференции «Молодость — ДРАЙВ» приветствовала заместитель председателя комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации округа Светлана Подкина. Она пожелала каждому найти свою формулу успеха. Депутат совета депутатов Сергей Кудинов отметил, что карьеру можно построить в разных сферах — от военной службы до собственного бизнеса.

Одна из основателей экосистемы «Архитектура будущего» Марина Лихошерстова поделилась опытом участия в форумах и рассказала об открывающихся на них возможностях.

«Каждое мероприятие — это точка входа для стажировки, новых партнерств и получения практических знаний. Меньше планируйте, берите и делайте — от идеи до реализации может пройти всего 20 дней», — отметила Лихошерстова.

В блоке «Вот это уровень» Анна Григорьева, начальник отдела развития молодежного движения, добровольчества и реализации социально значимых проектов комитета по культуре, туризму и молодежной политике, рассказала о форумах, грантовых конкурсах и образовательных платформах. Участники разобрали возможности развития от муниципального до международного уровня.

В перерывах прошли «Драйв-разминка» и «Нетворкинг-Бинго»: ребята искали единомышленников и обменивались контактами. Завершила встречу дискуссия «Формула успеха». Эксперты обсудили с молодежью, как преодолеть страх запуска своего дела, избежать выгорания и получить пользу от конференций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.