В Ступине на станции Жилево отремонтировали здание вокзала

На станции Жилево Павелецкого направления, расположенной в городском округе Ступино Московской области, отремонтировали вокзал, а также благоустроили прилегающую к нему территорию общей площадью 900 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В помещениях вокзала проведен косметический ремонт. Также были обновлены кровля и фасад здания. Кроме того, установили новую входную группу с напольной конструкцией для доступа на вокзал маломобильных граждан.

На привокзальной территории для удобства пассажиров обустроили и заасфальтировали пешеходные зоны, ведущие к вокзалу, вдоль которых уложили бордюрный камень. В центре территории разбили сквер с цветочной клумбой и лавочками. К ним проложили вымощенную тротуарной плиткой дорожку, вдоль которой высадили туи. Кроме того, для специальной техники оборудовали отдельный подъезд к станции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.