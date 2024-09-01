Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор ООО «ВСМ Две Столицы» Олег Тони на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030».

Предмет договора — оказание Сбером услуг по расширенному банковскому сопровождению концессионного соглашения о финансировании, создании, эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретении и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров и (или) багажа на созданной инфраструктуре по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Согласно договору, банк будет осуществлять контроль целевого расходования средств.

«Крупнейший в России инфраструктурный проект в сфере пассажирского транспорта быстро переходит в практическую плоскость. Сбер обеспечит концессионеру расширенное банковское сопровождение и внесёт свой вклад в строительство ВСМ. Данная услуга позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн режиме на стадии строительства все уровни исполнителей проекта (подрядчики, субподрядчики, поставщики), направления расходования средств и их остатки, соответствие потраченных средств и выполненных работ», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, опыт и технологии Сбера помогут заказчику эффективно управлять бюджетом проекта.

«Мы организуем процесс, который позволит снизить риски реализации проекта и обеспечит доведение средств до конечных исполнителей, их расходование на цели проекта, которые установлены поручениями президента и распоряжением правительства», — добавил Ведяхин.

Он подчеркнул, что схема финансирования проекта уникальна: в проект привлекается более 1,5 трлн внебюджетных инвестиций, в проекте примут участие одновременно крупнейшие банки РФ и пенсионные фонды. Значение строительства ВСМ для экономики страны трудно переоценить: это новый импульс к развитию отечественных высоких технологий, новые рабочие места и новые возможности для миллионов россиян, которые будут пользоваться этой магистралью.

Магистраль протяжённостью 679 км охватывает шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что после её запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится и достигнет 23 млн человек к 2030 году.

В результате строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут. Из Великого Новгорода до Северной столицы — за 29 минут, это в шесть раз быстрее, чем сейчас. Время в пути между Тверью и Москвой сократится более чем в полтора раза — до 39 минут. В ходе реализации проекта будут применяться отечественные разработки и оборудование.

«Высокоскоростная магистраль „Москва — Санкт-Петербург“ пройдет через шесть субъектов РФ и свяжет Центральный и Северо-западный транспортные узлы, в которых проживает более 40 миллионов человек, что составляет почти треть всего населения нашей страны», — подчеркнул генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони.

Участниками проекта стали правительство РФ, правительство Москвы и другие субъекты РФ, по территории которых будет проходить высокоскоростная линия — администрация Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей, ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк совместно с синдикатом российских банков, а также ЗАО «Лидер», консолидирующий средства пенсионных фондов.

«Впереди нас ждет большая работа и задача ООО „ВСМ Две Столицы“ как концессионера — объединить усилия всех участников, мобилизовать все имеющиеся ресурсы, добиться оперативного и качественного решения поставленных задач», — резюмировал Тони.