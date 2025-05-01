В столице созданы батареи для общественного электротранспорта

Московская компания «Системы автономной энергии», которая входит в группу компаний «Итэлма», создала аккумуляторную батарею с усовершенствованными техническими параметрами. Эта инновационная разработка предназначена для использования в общественном электротранспорте. Об этом заявил Министр Правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что одна из важнейших задач, поставленных Мэром Москвы Сергеем Собяниным, — укрепление позиций столицы как ведущего центра российского электромобилестроения.

«Последовательные действия города и пул развитых инструментов поддержки способствуют устойчивому развитию отрасли: компании наращивают выпуск важной продукции и выводят на рынок инновационные решения. Так, одна из последних столичных разработок — улучшенные аккумуляторы для городского электротранспорта, которые отличаются компактностью и высокой мощностью», — сказал Гарбузов.

По некоторым техническим параметрам, таким как емкость и плотность энергии, эта разработка опережает многие зарубежные аналоги. Например, емкость батареи достигает 117 А·ч, а плотность энергии — 73,5 кВт·ч.

Новая батарея отличается повышенной пожаробезопасностью и поставляется в плоском корпусе, что значительно расширяет возможности ее интеграции в различные модели электробусов и троллейбусов.

«Мы усовершенствовали батарею и сделали ее еще удобнее, улучшив конструкцию, но сохранив при этом высокие показатели эффективности и безопасности. Это решение позволяет нам соответствовать актуальным требованиям рынка», — отметил основатель и генеральный директор компании «Системы автономной энергии» Антон Мухин.

Кроме того, на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» на московском стенде «Итэлма» продемонстрировала собственное дистанционно-контролирующее оборудование и специализированные модули, которые применяются при разработке и производстве электронных компонентов, в том числе для автомобильной промышленности. Технологические решения компании вызвали значительный интерес у потенциальных партнеров из стран Центральной Азии, особенно из Узбекистана.