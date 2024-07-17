В столице объявлены конкурсы на право построить дороги по концессионным соглашениям

Конкурсы на право заключить концессионные соглашения со столицей объявлены на единой электронной торговой площадке, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Они будут проходить в два этапа — это предварительный отбор участников и оценка их предложений. Присоединиться смогут российские и иностранные компании, которые отвечают установленным требованиям.

«В рамках крупнейшего концессионного Соглашения Москвы был построен и запущен в сентябре 2023 года северный дублер Кутузовского проспекта — проспект Багратиона. Учитывая положительный эффект от реализации такого проекта как для столицы, так и для ее жителей, в настоящее время город планирует заключить концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию трех магистралей. Это позволит сделать поездки быстрее и комфортнее, разгрузить другие дороги»», — уточнил Ликсутов.

Первая магистраль пройдет от ул. Свободы до ул. Живописной, вторая — от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной ул., третья — от ул. Трофимова до Севастопольского проспекта. Общая стоимость строительства этих дорог составит почти 236 млрд рублей.

«По уровню развития государственно-частного партнерства столица уверенно конкурирует с крупнейшими мировыми мегаполисами. Москва заняла первое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год. Открытие проспекта Багратиона, который был построен в рамках концессии, улучшило транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Время в пути сократилось практически в три раза», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2014 года Москва заключила с инвесторами семь концессий и одно Соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере образования, здравоохранения, автодорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гостиничного обслуживания. Общий объем инвестиций по ним превысит 124,5 миллиарда рублей.

Суть механизма государственно-частного партнерства — в создании инвестором объекта инфраструктуры и дальнейшей его эксплуатации. При этом соглашение заключается на срок не более 49 лет, после чего построенным объектом будет пользоваться город.