В столице 14 июля проведут фестиваль «Ретрорейс»
Фото - © Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Музей транспорта Москвы 14 июля организует ежегодный фестиваль «Ретрорейс». Мероприятие пройдет на Воробьевых горах, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В этом году на фестивале представят транспорт столицы 1980-90-х годов. Гостей ожидает выставка экспонатов музея, реставрационных мастерских и частных коллекционеров. Также в рамках мероприятия пройдут второй этап Кубка Москвы по историческому ралли и лекторий музея транспорта Москвы.
«Под открытым небом можно будет увидеть городскую технику и автомобили 1980-90-х годов, посетить просветительские и развлекательные мероприятия для всей семьи и узнать больше об истории транспорта столицы», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Для посещения фестиваля гости должны пройти регистрацию на сайте музея транспорта Москвы.