В столице 14 июля проведут фестиваль «Ретрорейс»

В этом году на фестивале представят транспорт столицы 1980-90-х годов. Гостей ожидает выставка экспонатов музея, реставрационных мастерских и частных коллекционеров. Также в рамках мероприятия пройдут второй этап Кубка Москвы по историческому ралли и лекторий музея транспорта Москвы.

«Под открытым небом можно будет увидеть городскую технику и автомобили 1980-90-х годов, посетить просветительские и развлекательные мероприятия для всей семьи и узнать больше об истории транспорта столицы», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для посещения фестиваля гости должны пройти регистрацию на сайте музея транспорта Москвы.