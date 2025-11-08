В США отменили или задержали более 5 тыс. авиарейсов на фоне шатдауна

Число авиарейсов, отмененных или задержанных в Соединенных Штатах в субботу на фоне продолжающегося шатдауна, превысило 5 тысяч, сообщает РИА Новости .

Общее число задержек внутренних и международных рейсов уже составляет 4356. Еще 1038 рейсов были отменены.

Таким образом, со сложностями столкнулись пассажиры 5394 рейсов.

Ранее количество отмененных из-за приостановки работы федерального правительства Соединенных Штатов (шатдауна) авиационных рейсов с 7 ноября дошло до практически двух тыс. Также задержали более шести тыс. самолетов.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела с 7 ноября ограничения на количество авиационных перевозок в некоторых масштабных аэропортах государства. Также там разрешили осуществлять космические запуски исключительно в определенное время суток из-за шатдауна.

С 1 октября федеральное правительство Соединенных Штатов приостановило работу. Конгресс не принял законодательство о бюджетных ассигнованиях на 2026 финансовый год, который начался в тот день.

Демократы в Сенате 14 раз блокировали временную резолюцию о финансировании, принимаемую контролируемой республиканцами Палатой представителей. Демократы голосуют против законопроектов республиканцев, поскольку те не продлевают субсидии в соответствии с Законом о доступном здравоохранении (ACA).

