В среду утром дороги Подмосковья были загружены на 4 балла

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 833 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Щелковском, Каширском, Минском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Сегодня в Подмосковье местами ожидается снег, возможна гололедица. Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.