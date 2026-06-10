В Солнечногорске устранили более 5 тыс дорожных ям

Дорожные службы в городском округе Солнечногорск ликвидировали 5368 ям из более чем семи тысяч выявленных дефектов. Работы продолжаются на 37 дорогах, их планируют завершить к 1 августа 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Солнечногорск продолжается ремонт асфальтового покрытия. Всего на территории муниципалитета выявили более 7 тыс. ям, из которых уже устранено 5368. В настоящее время в работе находятся девять дорог, шесть объектов полностью завершены.

Особое внимание уделяют дворовым территориям, подъездным путям к социальным учреждениям и пешеходным зонам. 9 июня работы провели на улице Военный городок. Ход ремонта проверил депутат партии «Единая Россия» Владимир Дацюк.

Начальник управления благоустройства администрации городского округа Солнечногорск Андрей Макаровский отметил, что применяются две технологии ремонта.

«Ремонт ведется по двум технологиям: для дорог с твердым покрытием применяется асфальтоукладчик, а для сельских территорий — отсыпка асфальтовой крошкой. Совместно с дорожными службами мы контролируем качество выполнения работ и соблюдение сроков», — отметил Макаровский.

Завершить все запланированные работы намерены до 1 августа текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.