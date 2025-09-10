В Солнечногорске усилили контроль за соблюдением расписания общественного транспорта

В целях повышения качества обслуживания пассажиров и снижения количества жалоб, администрация муниципалитета регулярно проводит проверки соблюдения графика движения общественного транспорта. Очередной мониторинг осуществили начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации округа Виктория Рожкова совместно с руководством автостанции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проверки особое внимание уделили маршрутам № 5 и № 312. На маршруте № 5 зафиксировано незначительное опоздание, связанное с пробками на дорогах. На маршруте № 312 отследили четыре рейса с 8:00 до 9:00, один из которых прибыл с опозданием в пять минут, о чем пассажиры были оповещены диспетчером.

«Регулярный мониторинг позволяет нам контролировать ситуацию, соблюдение стандартов транспортного обслуживания и принимать меры для улучшения работы общественного транспорта», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Специалисты и представители администрации муниципалитета проводят такие проверки еженедельно. Жители могут сообщать о нарушениях на Горячую линию главы округа — 8(800) 201-67-47 и через портал «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.