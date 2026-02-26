В Солнечногорске проверили безопасность автобусных перевозок

Рейдовое мероприятие «Автобус» прошло 25 февраля в Солнечногорске. Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние автобусов и соблюдение водителями режима труда и отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке участвовали девять сотрудников 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» и отдела технического надзора Госавтоинспекции Солнечногорска. Инспекторы оценили техническое состояние транспортных средств, наличие путевой документации и соблюдение водителями режима труда и отдыха.

«Данные мероприятия проводятся для снижения аварийности с участием пассажирского автотранспорта, пресечения возможных нарушений со стороны водителей, юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Госавтоинспекторы также провели профилактические беседы с водителями, напомнив о правилах дорожного движения и необходимости соблюдения транспортной дисциплины.

«Такие рейды проводятся систематически на постоянной основе: длительные трехчасовые — не менее трех раз в месяц, а также регулярно проводятся часовые мероприятия», — сказал заместитель командира 1 роты 1 батальона 1 полка ДПС «Северный» Денис Шарамок.

В Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области сообщили, что профилактическое мероприятие «Автобус» проходит по всему региону. Контроль за организацией пассажирских перевозок остается одним из приоритетных направлений работы службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.