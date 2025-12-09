В Солнечногорске провели рейд по безопасности на железной дороге

9 декабря на станции «Подсолнечная» в городском округе Солнечногорск состоялся профилактический рейд, направленный на разъяснение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акцию провели сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципалитета совместно с активистами «Волонтеры Подмосковья».

В ходе мероприятия участники рейда раздавали тематические листовки и проводили беседы с гражданами, разъясняя ключевые правила поведения. Особое внимание уделили самым распространенным и опасным нарушениям: переходу путей в неположенных местах, нахождению у края платформы, использованию наушников и телефонов при приближении поезда, а также неконтролируемому нахождению детей на перроне.

«Профилактика травматизма на железной дороге — это задача, требующая постоянного внимания и системной работы. Подобные рейды, особенно в местах с высоким пассажиропотоком, позволяют в прямом диалоге напомнить людям о простых, но жизненно важных правилах, помогающих предотвратить несчастные случаи», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Профилактические мероприятия по правилам безопасности на железной дороге на территории округа проводят на регулярной основе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.