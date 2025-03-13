В Солнечногорске отремонтируют 30 км дорог в 2025 году

Глава Солнечногорска, секретарь местного отделения «Единой России» Константин Михальков подвел итоги работы партии в городском округе за 2024 год. Он рассказал о достижениях, проектах и планах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Константин Михальков отметил высокое доверие жителей к Владимиру Путину и партии: почти 86% избирателей поддержали действующего президента на выборах, а в новом Совете депутатов 20 из 25 мандатов получили единороссы.

«Единая Россия» — это жители, депутаты, руководители предприятий, общественных объединений и органов власти. Это наша общая работа и наш общий результат», — подчеркнул Константин Михальков.

Среди ведущих достижений глава обозначил содействие бойцам спецоперации и их семьям. В новом формате перезапустили Единый центр поддержки участников СВО, где оказывают юридическую, гуманитарную, психологическую помощь. Создали Ассоциацию ветеранов СВО — она помогает с восстановлением адаптацией к мирной жизни. Собрали 590 тонн гумпомощи для военнослужащих и мирных жителей Луганска, Донецка, Курской и Белгородской областей.

По проекту «Здоровое будущее» капитально отремонтировали Центральную поликлинику в Рекинцо, обновили медучреждения в Ржавках, Лыткино и Жуково, закупили 300 единиц нового оборудования, в том числе дорогостоящего. В этом году заработает новый рентген-кабинет и МРТ в Солнечногорской больнице.

В рамках проекта «Новая школа» открыли школу в поселке Голубое на 1375 мест, пристройку к Поваровской школе и детский сад на 320 мест в Рекинцо-2 на 320 мест. 92 учителя получают компенсацию аренды жилья по программе губернатора Андрея Воробьева.

Благодаря проекту «Школа ЖКХ» проходит масштабное обновление коммунальной инфраструктуры: реконструировали и модернизировали 10 трансформаторных подстанций, котельных на Выстреле, в Менделеево, Голубом и на Стекольном заводе. Отремонтировали 32 участка дорог общей протяженностью 44 км, и еще 30 км — в 2025-м.

Проект «Предпринимательство» поддерживает бизнес и создание рабочих мест — их за год появилось 1360 новых. Привлекли 10 млрд рублей инвестиций в округ, реализовали 8 крупных инвестпроектов.

Реализация проекта «Городская среда» позволила комплексно благоустроить 7 дворовых территорий и 14 детских площадок, обновлять набережную озера Сенеж в Тимоново, улицы Дзержинского и Банковскую. Кроме того, будет спроектирован новый облик Советской площади.

В завершении глава подчеркнул, что «Единая Россия» планирует расширять свои возможности и деятельность на благо жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.