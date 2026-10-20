В Солнечногорске отремонтировали 37 участков дорог

сегодня в 17:54

Программа ремонта дорог на 2026 год завершена в Солнечногорске. Работы охватили 37 участков общей протяженностью почти 21 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу ремонта дорог Солнечногорска на 2026 год вошли 37 объектов. На 22 участках предусмотрено покрытие из асфальтовой крошки, на остальных — асфальтобетонное. Общая протяженность составила почти 21 км.

При составлении списка учитывали обращения жителей и состояние покрытия. При уточнении сметной документации сотрудники МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск» совместно с подрядчиком выявили экономию средств.

«Данные бюджетные средства направим на дополнительные работы. Заменим 12 остановочных павильонов, обустроим остановочные площадки и дополнительный тротуар, а вместо тросового установим более надежное металлическое ограждение», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас в округе проводят диагностику 123 дорог и готовят техническую документацию для включения их в программу ремонта на 2027 год.

Каналы в МАКС: «Солнечногорск.Главное» и Константина Михалькова.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.