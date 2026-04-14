В Солнечногорске обновили контроль за работой автобусов

Новые цифровые системы внедрили в филиале «Мострансавто» № 8 в городском округе Солнечногорск для повышения точности расписания и надежности автобусов. Сейчас предприятие обслуживает 28 маршрутов и 118 единиц подвижного состава, а показатель выхода на линию достиг 97%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Повысить эффективность удалось благодаря цифровизации производственной базы. В автобусы интегрировали RFID-чипы, которые автоматически фиксируют прохождение мойки, заправки и технического обслуживания. Это позволяет контролировать состояние транспорта в режиме реального времени.

Для водителей внедрили электронные путевые листы с доступом по QR-коду. Также работает система онлайн-мониторинга навигационного оборудования, валидаторов и камер видеонаблюдения. Учет расходных материалов, включая заказ шин, переведен на специализированное программное обеспечение.

«В течение трех лет на территории региона начнут курсировать беспилотные автобусы и будет осуществляться переход на экологичное топливо. Для пассажиров это значит одно: все автобусы в Солнечногорске будут приезжать вовремя, реже ломаться, а следить за ними станет проще», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.