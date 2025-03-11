В Солнечногорске на маршруты выйдут пять новых школьных автобусов

Пять новых школьных автобусов для перевозки детей передали в Солнечногорск. Они будут возить 160 учащихся в три образовательных учреждения и обратно — Поваровскую среднюю общеобразовательную школу, «Лесные озера» и Радумльский лицей-интернат, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это автобусы марок ПАЗ и «Газель Некст». В собственность городского округа Солнечногорск их передало Министерство имущественных отношений Московской области.

Два автобуса будут доставлять учеников в Поваровскую школу из микрорайонов Лесхоз, 1-го и Локомотивный. Еще два — из деревень Лыткино, Соколово, Пятница, Повадино, Бережки, Малые Бережки, Лопотово, Миронцево и Мелечкино. В Радумльский лицей-интернат новое транспортное средство будет возить ребят из Хоругвино, Майдарово и ДЭУ.

«Автобусы будут осуществлять два рейса до школ и два обратно. Спасибо губернатору и правительству Московской области за помощь в безопасной перевозке наших детей, это очень важно. Большое внимание уделяется и действующим автобусам. Они обязательно проходят техническое обслуживание», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Всего с начала 2025 года в Подмосковье передали 27 новых школьных автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.