В Солнечногорске на Ленинградском шоссе приступили к замене асфальта

Через весь Солнечногорск капитально обновляют участок федеральной трассы М-10 «Россия» с 62-го по 72-й километр. Десятикилометровый отрезок идет от деревни Рекино-Кресты до Смирновки-2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожники снимают старый асфальт и укладывают новый, укрепляют обочины, устанавливают водоотводы, меняют поврежденное ограждение. Свежая разметка будет термопластиковой: она обладает высокой износостойкостью, яркостью и отражающей способностью.

«Это один из самых загруженных отрезков дороги, и сейчас здесь идет масштабный ремонт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Для безопасности уже установлены временные дорожные знаки, скорость ограничена до 40 км/ч. Прошу всех участников движения быть внимательными», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы ведет ФКУ «Центравтомагистраль». Завершить их планируют в IV квартале 2025 года.

Водителей просят с пониманием отнестись к снижению пропускной способности на данном участке и заранее планировать поездки с учетом увеличения времени в пути.

Ранее в Подмосковье был капитально отремонтирован участок Ленинградского шоссе с 83-го по 93-й км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.