В Соединенных Штатах из-за шатдауна отменили около 2 тысячи авиарейсов

Количество отмененных из-за приостановки работы федерального правительства Соединенных Штатов (шатдауна) авиационных рейсов с 7 ноября дошло до практически двух тыс. Также задержали более шести тыс. самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию специализированного портала Flight Aware.

7 ноября в США отменили 1 022 авиационных рейса. 6,2 тыс. самолетов задержали.

8 ноября отменили еще 909 авиационных рейсов. 272 задержали.

Приостановка работы правительства в Соединенных Штатах продолжается уже 38 дней.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела с 7 ноября ограничения на количество авиационных перевозок в некоторых масштабных аэропортах государства. Также там разрешили осуществлять космические запуски исключительно в определенное время суток из-за шатдауна.

С 1 октября федеральное правительство Соединенных Штатов приостановило работу. Конгресс не принял законодательство о бюджетных ассигнованиях на 2026 финансовый год, который начался в тот день.

Демократы в Сенате 14 раз блокировали временную резолюцию о финансировании, принимаемую контролируемой республиканцами Палатой представителей. Демократы голосуют против законопроектов республиканцев, поскольку те не продлевают субсидии в соответствии с Законом о доступном здравоохранении (ACA).

