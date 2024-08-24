В Сочи из-за шторма не смогли приземлиться 20 самолетов

Видео: в Сочи из-за шторма закрыли все пляжи и задерживают самолеты

Шторм накрыл город Сочи в Краснодарском крае, местные власти вынужденно закрыли все пляжи, а в аэропорту переносят рейсы, более 10 самолетов уже задержаны, а 20 рейсов не смогли приземлиться и ушли на запасные аэропорты, пишет Telegram-канал SHOT .

По данным СМИ, 20 самолетов из-за шторма отправили на запасные аэропорты в Минводах, Грозном, Владикавказе, Элисте, Махачкале и Ставрополе. На опубликованных кадрах видно, как ветер роняет мощные зонты на пляжах, а также поднимает в воздух утварь в уличном кафе.

Некоторые туристы во время шторма оказались на яхте в море. Они снимали мощные волны и удивлялись их размерам.

В настоящее время самолеты начинают вылетать из запасных аэропортов в Сочи. При этом синоптики предупреждают, что непогода будет бушевать до 25 августа.