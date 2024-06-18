В службу помощи при ДТП Подмосковья обратились 140 тыс водителей в 2024 году

Больше 140 тысяч водителей воспользовались службой помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области. Служба помощи является единым пространством помощи при дорожно-транспортных происшествиях, куда входят круглосуточная горячая линия и стационарные центры помощи, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Служба помощи при ДТП отработала более 70 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли на территории Подмосковья. Свыше 10 тысяч аварий помогли оформить по Европротоколу, а более 27 тысяч ДТП — в 16 центрах Службы помощи. Благодаря работе службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Подмосковная Служба помощи дает рекомендации о необходимых первоочередных действиях на месте ДТП, помогает оформить Европротокол, помогает избежать наиболее частых ошибок, консультирует по дальнейшим действиям с целью возмещения убытков через страховую компанию.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуется незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать ТС с проезжей части. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора Службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО».

Центры помощи при ДТП работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и расположены в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском и Богородском округах, а также в округе Пушкинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.