В микрорайоне 6 города Лыткарино строят новые пешеходные тротуары

В микрорайоне 6 города Лыткарино обустроят дополнительный пешеходный маршрут от конечной остановки общественного транспорта до местной школы. Сейчас работы ведутся около дома № 1. Подрядная организация расчистила территорию, устанавливает бортовой камень и приступила к укладке песка.

Ранее работы по строительству пешеходного тротуара и расширению парковочного пространства начались в районе дома № 22. Общая протяжённость новых пешеходных тротуаров составит порядка 200 метров. Данные работы ведутся по обращениям жителей, поступившим осенью 2024 года в ходе проведения "выездной администрации". Завершение работ планируется в течение двух недель.

В микрорайоне 6 завершились работы по строительству нового корпуса гимназии № 4. Открытие образовательного учреждения запланировано в 2025 году. Также для обеспечения безопасности жителей в районе конечной остановочной площадки общественного транспорта микрорайона планируется расширение территории транспортного узла и организация полноценной разворотной площадки для автобусов – работы планируется выполнить в 2025 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.