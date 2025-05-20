В Шатуре временно перекроют движение автотранспорта

С 22:30 часов 21 мая до 3:30 часов 22 мая движение по Вокзальному проезду в Шатуре будет перекрыто. Это связано с проведением капитального ремонта проспекта Ильича, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках предстоящих работ необходимо будет вскрыть дорожное полотно на Вокзальном проезде. Это связано с установкой системы отвода сточных вод. Для минимизации неудобств для горожан и обеспечения безопасности дорожного движения работы планируется выполнить в ночное время — часы наименьшего трафика.

В настоящее время рабочие укладывают трубы для ливневки по четной стороне проспекта. Сейчас активная фаза земляных работ происходит около перекрестка проспекта Ильича с проспектом Борзова.

«Уважаемые водители, заранее планируйте маршруты проезда и места парковки в этой части города», — прокомментировали муниципальные власти.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.