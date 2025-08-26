В Шатуре продолжается ремонт и строительство дорог

В м. о. Шатура продолжается ремонт и строительство дорог. Многие работы ведутся по обращениям жителей. Ремонт проезжей части и устройство тротуара на улице 2-й Пятилетки в Рошале включен в план на этот год. Ранее об улучшении этого участка дороги просила главу округа Николая Прилуцкого жительница города, вдова участника СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

На участке автодороги протяженностью почти 1,8 километра ведутся подготовительные работы. Появится здесь и тротуар для пешеходов, идущих на работу на промплощадку. Здесь уже начали разравнивать и подготавливать дорожку под укладку асфальта.

Кипит работа и на улице Лесной в Рошале. Здесь тоже предстоит ямочный ремонт на участке протяженностью 1528 метров.

Новую дорогу прокладывают и до деревни Кузяевской.

На текущий момент производятся работы по укладке нескольких слоев щебня разных фракций с их попеременной утрамбовкой. Рабочие планируют завершить капитальный ремонт участка автомобильной дороги до конца сентября.

Всего в округе в этом году отремонтируют 150 километров автодорог.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.