В Шатуре появится новая автомобильная дорога

В Шатуре проехать на улицу Советскую можно будет через Вокзальный проезд. В этом году в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» автомобилистам станет доступен новый участок дороги. Его протяженность составит 175 метров. Это поможет быстрее перемещаться по городу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил замглавы Александр Титов, у железнодорожного вокзала уже ликвидирована парковка. В первую очередь, такое близкое соседство было не безопасно.

«Решение принято для исключения различных инцидентов. Дорога пройдет по существующей парковке. В этой точке соединятся ул. Советская с Вокзальным проездом», — рассказал Титов.

Со стороны ул. Строителей для тех, кто добирался до вокзалов на личном авто или такси, предусмотрят карманы для парковки машин. Также на новом участке будет продуман вопрос по установке фонарей для дополнительного освещения дороги.

Не оставят без внимания и пешеходов. Чтобы люди могли комфортного добираться от автостанции до железнодорожного вокзала через автомобильную дорогу, предусмотрят пешеходный переход. Представители администрации совместно с Госавтоинспекцией прорабатывают и вопрос установки в будущем здесь светофора. Он притормозит автомобилистов, и позволит большому потоку людей, особенно в часы-пик, спокойно перейти на нужную сторону.

Все ремонтные работы проведут за весенне-летний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.