сегодня в 14:17

В Шатуре Подмосковья обновляют опоры моста через канал

Капитальный ремонт моста через Шатурский канал продолжается на Кервском шоссе в Шатуре по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты демонтируют старые и устанавливают новые балки опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся на части мостового сооружения 1968 года постройки. В ремонте задействованы 17 мостовиков и три единицы спецтехники. Ранее специалисты устроили сети связи, сейчас продолжается демонтаж старых и монтаж новых балок опоры.

«В капитальном ремонте моста в Шатуре задействованы 17 мостовиков и три единицы спецтехники. Специалисты уже устроили сети связи, а сейчас демонтируют старые и устраивают новые балки опоры мостового сооружения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На период работ на мосту организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Сооружение длиной 46 метров расположено между озерами Святое и Черное и обеспечивает подъезд жителей микрорайона Керва, поселков Долгуша и Северная Грива, а также нескольких СНТ к окружному центру, пляжам и базам отдыха. Ежедневно по мосту проезжает более 400 автомобилей.

В дальнейшем подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие, установит ограждения, переустроит пешеходную часть и оборудует лестничные сходы. Завершить капитальный ремонт планируется в декабре 2026 года.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.